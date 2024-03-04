Как выбрать модный стиль весной 2024: пять трендов, на которые стоит обратить внимание (фото)

Стилист назвала самые популярные стили в одежде в самые теплые сезоны этого года

Стиль одежды может раскрыть многое о личности человека. Образ жизни, характерные особенности, профессиональные предпочтения, привычки и даже музыкальные предпочтения могут повлиять на то, какие вещи вы выбираете для своего весеннего гардероба.

В первый день весны ловите новую порцию трендов в виде стилей, которые мы будем носить в ближайшее время, а именно в сезонах весна-лето 2024, подчеркивает украинский стилист Ната Москаленко. Итак, если брать стили по модным десятилетиям, то на пике популярности у нас:

50-е

С их элегантностью, женственностью и изысканностью. Отсюда женственные коротенькие кардиганы, юбки в складку и баллон, сумки-ридикюли и приталенные жакеты.

80-е

Из них мы видели на подиумах потертые кожаные куртки, как с мужского плеча, много пайеток, мини и ярких цветов.

90-е

Особенно минималистическая эстетика – отсюда и офис-кор, и облегающие платья по фигуре.

Если говорить о стилях по стилистическим признакам, то это:

Преппи

Хорошо известен уже преппи, являющийся выходцем школьной формы элитных учебных заведений.

Спортивный стиль

Всем любимый спорт и спорт шик, который уже так крепко осел в наших гардеробах, что не собирается покидать их.

Раньше мы рассказывали, какие цвета стильно совмещать между собой в образе. Есть 6 небанальных цветовых схем, которые будут в моде в весенний сезон 2024 года.