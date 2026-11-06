Соглашение между Украиной и Россией и угрозы Ирану. Главные заявления Трампа из Белого дома

Американский лидер отверг какие-либо ядерные инициативы посредников для Ирана

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Президент США Дональд Трамп провел очередную пресс-конференцию в Белом доме. Отвечая на вопросы корреспондентов, он сделал несколько громких заявлений.

"Телеграф" собрал основные положения из выступления Трампа, ссылаясь на трансляцию из Белого дома. Американский лидер говорил не только о результатах промежуточных выборов, он также коснулся вопроса переговоров Украины и России.

Главные заявления Дональда Трамп:

Будет сделка. Это будет большое соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Я даже могу сказать, что оно может охватывать всю Европу. Это будет большая, прекрасная сделка. Все будут в восторге.

Добавим, что 5 ноября Трамп встречался с посланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Вероятнее всего, именно их беседа стал поводом для разговора относительно соглашения. Однако американский лидер не встречался с украинскими представителями.

"(Этот законодательный акт подписан – ред.) Байденом?… Что ж, тогда это, пожалуй, довольно плохой закон. Я изучу этот вопрос.

Речь идет об американском законе, фактически запрещающем импорт российского топлива в США.

Наши выборы настолько нечестны, что вы даже вообразить себе не можете.

Мне не хочется разрушать остальную часть Ирана, но, возможно, придется (…) Иран ничего не будет делать без разрешения США. Если нам придется продолжать дело с Ираном, мы полностью готовы к этому. Мы потеряли 18 жизней – и 18, это слишком много – но во Вьетнаме мы потеряли тысячи и тысячи.

Иран ничего не будет делать без разрешения США. Если нам придется продолжать дело с Ираном, мы полностью готовы к этому. Мы потеряли 18 жизней – и 18, это слишком много – но во Вьетнаме мы потеряли тысячи и тысячи. Не знаю, можно ли это назвать войной, поскольку уже много месяцев никто не погибал… Уже около семи, шести месяцев никто не погибал. А теперь посмотрите на Россию и Украину. Вот это война. Это реальная война. Там ежемесячно гибнут 25 тысяч человек.

Кроме того, отвечая на вопрос корреспондента, вспоминает ли Трамп, что Россия ежедневно убивает гражданских в Украине, он сказал: "Я всегда об этом вспоминаю, и я также вспоминаю о том, что и с другой стороны они тоже убивают".

Напомним, что на встрече с Меланией Трамп в Белом доме украинскую и российскую делегации посадили по одну сторону.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что первая леди США на встрече в Вашингтоне случайно опозорила представительницу России.