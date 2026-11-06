Соглашение между Украиной и Россией и угрозы Ирану. Главные заявления Трампа из Белого дома
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Американский лидер отверг какие-либо ядерные инициативы посредников для Ирана
Президент США Дональд Трамп провел очередную пресс-конференцию в Белом доме. Отвечая на вопросы корреспондентов, он сделал несколько громких заявлений.
"Телеграф" собрал основные положения из выступления Трампа, ссылаясь на трансляцию из Белого дома. Американский лидер говорил не только о результатах промежуточных выборов, он также коснулся вопроса переговоров Украины и России.
Главные заявления Дональда Трамп:
- Будет сделка. Это будет большое соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Я даже могу сказать, что оно может охватывать всю Европу. Это будет большая, прекрасная сделка. Все будут в восторге.
Добавим, что 5 ноября Трамп встречался с посланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Вероятнее всего, именно их беседа стал поводом для разговора относительно соглашения. Однако американский лидер не встречался с украинскими представителями.
- "(Этот законодательный акт подписан – ред.) Байденом?… Что ж, тогда это, пожалуй, довольно плохой закон. Я изучу этот вопрос.
Речь идет об американском законе, фактически запрещающем импорт российского топлива в США.
- Наши выборы настолько нечестны, что вы даже вообразить себе не можете.
- Мне не хочется разрушать остальную часть Ирана, но, возможно, придется (…) Иран ничего не будет делать без разрешения США. Если нам придется продолжать дело с Ираном, мы полностью готовы к этому. Мы потеряли 18 жизней – и 18, это слишком много – но во Вьетнаме мы потеряли тысячи и тысячи.
- Не знаю, можно ли это назвать войной, поскольку уже много месяцев никто не погибал… Уже около семи, шести месяцев никто не погибал. А теперь посмотрите на Россию и Украину. Вот это война. Это реальная война. Там ежемесячно гибнут 25 тысяч человек.
- Кроме того, отвечая на вопрос корреспондента, вспоминает ли Трамп, что Россия ежедневно убивает гражданских в Украине, он сказал: "Я всегда об этом вспоминаю, и я также вспоминаю о том, что и с другой стороны они тоже убивают".
Напомним, что на встрече с Меланией Трамп в Белом доме украинскую и российскую делегации посадили по одну сторону.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что первая леди США на встрече в Вашингтоне случайно опозорила представительницу России.