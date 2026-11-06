"Безопасно только днем". Украинцы поделились впечатлениями от проживания в Мексике
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Уровень безопасности в стране крайне низкий
Украинцы поделились впечатлениями от Мексики. Они рассказали о минусах жизни в этой стране.
Об этом написала пользовательница соцсети Threads Мария Волошина. Одно из самых плохих впечатлений — длительная поездка в автобусе. Дело в том, что все пассажиры автобуса смотрели видео в соцсетях без наушников.
"3 часа. Все. Как же мне было плохо. Это был первый раз в жизни, когда в аэропорту меня пропустили с бутылкой воды. Я была настолько дезориентирована, что меня офицер доводил до гейтов", — пишет она.
Еще страшнее, добавляет женщина, что в Мехико нет отбойников на дорогах. Поездка на двухэтажном автобусе в таких условиях опасна. Также испугал ее вооруженный патруль.
"Если водитель не справится с управлением, и автобус упадёт с той "дороги", там в лучшем случае — смерть на месте. Было страшно. А их патрули с автоматами. И я такая наивная на информационной стойке в аэропорту говорю: "Да я потом пройдусь, там 17 минут". Я вызвала такси со скоростью света, как только вышла из автобуса, чтобы хотя бы Убер был ответственен в случае чего. Но город интересный", — делится впечатлениями Мария Волошина.
Другая комментатор также имеет не лучшие впечатления от Мехико. По ее словам, там очень низкий уровень безопасности.
"Мехико? Да ну его в баню, относительно безопасно только днем, одни гетто вокруг. Трафик на дорогах сумасшедший и днем, и ночью. Я уже молчу, что в автобусе ездят только самые низкие свои населения", — рассказала она.
По словам украинки, у нее в Мексике живут родные. Среди плюсов она назвала современные торговые центры, рестораны и аэропорт для рейсов внутри страны очень хороший. Однако все это доступно только тем, у кого есть деньги.
"Во время путешествия мы заезжали в обычные городки — совсем другой мир бедноты и запрещенных веществ. Богатый и бедный мир существуют параллельно, бедный мир очень опасен, особенно для иностранцев. Вам еще повезло, что вы безопасно добрались до пункта назначения", — пишет девушка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему поездка украинки в Мексику превратилась в ужас. Она рассчитывала на райский отдых, но реальность оказалась иной.