Громоздкие душевые выходят из моды. Чем их заменяют иностранцы

Главный тренд сейчас – компактность и минимализм

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Раньше раздвижные душевые кабины были последним писком моды и их устанавливали чуть ли не в каждой квартире. Но мода изменилась, и сейчас они считаются устаревшими и неактуальными.

Как пишет canal26, все чаще люди выбирают минимализм и практичность. А вот массивные душевые кабины с раздвижной дверцей отнюдь не подходят этим понятиям.

Именно поэтому актуальность приобретают другие современные решения. При этом сами душевые не отходят на задний план, просто их делают компактными и стильными.

Какие душевые сейчас в моде

Душевые Walk-in. Это открытые душевые зоны, где вместо громоздкой кабины – прозрачная стеклянная перегородка, минимум фурнитуры. Однако это решение больше всего подходит маленьким и компактным ванным комнатам.

Душевые Walk-in

Душевые со стеклянными перегородками. Речь идет о кабинах, где вместо раздвижной двери стоит стеклянная перегородка. Этот вариант хорошо подойдет для маленьких ванных комнат. Однако следует учитывать, что зачастую этих перегородок недостаточно в защите от воды.

Душевые со стеклянными перегородками

Душевые со скрытым монтажом. То есть когда вместо душевой кабины создают душевую зону: немного покосый пол, слив в нем и стеклянную дверь.

Душевые со скрытым монтажом

Почему массивные душевые с раздвижными дверями утратили популярность

ролики и направляющие требуют регулярной очистки и замены;

в стыках и профилях накапливаются влага, мыльный налет и грязь;

массивные конструкции могут визуально перегружать интерьер;

современные альтернативы создают ощущение большего пространства.

Душевые с раздвижным механизмом

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему массивные шторы вышли из моды и чем их заменяют иностранцы.