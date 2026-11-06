Громоздкие душевые выходят из моды. Чем их заменяют иностранцы
- Автор
-
- Дата публикации
-
Главный тренд сейчас – компактность и минимализм
Раньше раздвижные душевые кабины были последним писком моды и их устанавливали чуть ли не в каждой квартире. Но мода изменилась, и сейчас они считаются устаревшими и неактуальными.
Как пишет canal26, все чаще люди выбирают минимализм и практичность. А вот массивные душевые кабины с раздвижной дверцей отнюдь не подходят этим понятиям.
Именно поэтому актуальность приобретают другие современные решения. При этом сами душевые не отходят на задний план, просто их делают компактными и стильными.
Какие душевые сейчас в моде
Душевые Walk-in. Это открытые душевые зоны, где вместо громоздкой кабины – прозрачная стеклянная перегородка, минимум фурнитуры. Однако это решение больше всего подходит маленьким и компактным ванным комнатам.
Душевые со стеклянными перегородками. Речь идет о кабинах, где вместо раздвижной двери стоит стеклянная перегородка. Этот вариант хорошо подойдет для маленьких ванных комнат. Однако следует учитывать, что зачастую этих перегородок недостаточно в защите от воды.
Душевые со скрытым монтажом. То есть когда вместо душевой кабины создают душевую зону: немного покосый пол, слив в нем и стеклянную дверь.
Почему массивные душевые с раздвижными дверями утратили популярность
- ролики и направляющие требуют регулярной очистки и замены;
- в стыках и профилях накапливаются влага, мыльный налет и грязь;
- массивные конструкции могут визуально перегружать интерьер;
- современные альтернативы создают ощущение большего пространства.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему массивные шторы вышли из моды и чем их заменяют иностранцы.