Эта вещь обязательно должна быть в вашем гардеробе в 2024 году

Такой элемент удачно дополнит ваш гардероб.

Одежда из кожи успешно переходит из сезона в сезон, поэтому и в 2024 году будет актуальной. Это стильно и дорого смотрится. Однако речь идет не только о штанах, юбках, бомберах или косухах.

Трендом, который мы уже хорошо знаем и остается до сих пор — это кожаный тренч, пишет ELLE. Дизайнеры представили разные модели в весенней коллекции. Интересно, что теперь можно носить не только классические и сдержанные варианты.

Новинкой станут тренчи с рукавами из экокожи, мешковатые, а также разных цветов, в частности, зеленые, голубые, бордовые желтые. То есть можете не ограничиваться сдержанными цветами, а смело экспериментировать.

Удобно, что модными можно считать как длинные, так и короткие модели тренчей, поэтому можете выбирать, что больше по вкусу. А если вы ценитель экстравагантного и необычного, то можете приобрести такую вещь с анималистическим принтом. В частности, леопардовый или змеиный. Тогда все взгляды будут устремлены в вашу сторону.

Ранее "Телеграф" писал о 5 самых актуальных курток весной 2024 года. Следует обратить внимание на бомберы, куртки из кожи, ветровки, парки и тренчи. Выбор верхней одежды на этот сезон — широк, так что каждый выберет, что ему по душе.