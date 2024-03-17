Идеальная весенняя капсула: из каких вещей создать лаконичный гардероб нового сезона (фото)

Для того чтобы одеваться стильно, нужно знать, какие вещи сочетаются между собой

Базовый гардероб состоит из простых, но модных и удобных вещей. Зная, какие вещи нужно приобрести и с чем их можно комбинировать, можно составлять много образов и смешивать даже яркую и повседневную одежду. А раньше мы рассказывали, с чем носить кофточки с открытыми плечами.

Модная стилистка поделилась, какие простые и лаконичные вещи создадут идеальную капсулу весны 2024 года. Не бойтесь комбинировать базовые вещи между собой и добавлять акценты.

Базовый гардероб на весну 2024 года

Для того чтобы создать базовый гардероб, нужно добавлять в него универсальные вещи, которые хорошо комбинируются между собой. По словам стилистки, "простые лаконичные и правильные джинсы, качественное легкое пальто или тренч, универсальные черные брюки – это основа многих гардеробов и чистое полотно для разнообразных образов".

Для этого вам нужны кое-какие вещи. Для нижнего слоя это белая футболка, кардиган, джинсовая рубашка, свитер классического кроя, рубашка контрастного цвета.

Нижняя часть гардероба. Вам понадобятся: белые джинсы свободного кроя, классические брюки, чиние брюки из денима, юбка клеш.

Вещи для верхнего слоя одежды следует выбрать тоже базовые. Это бежевый классический тренч, светлое пальто, темное пальто и твидовый жакет.

Также важны обувь и аксессуары. Для идеальной капсулы нужны классические белые кроссовки, чёрные лоферы, широкие очки и базовая сумка.

Как комбинировать

Комбинированная стилистка эти вещи предлагает в различных вариантах. Для того чтобы освежить свой образ, можно соединить, например, контрастные цвета или надеть рубашку из денима как промежуточный слой между футболкой и тренчем.

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