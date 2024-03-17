Укр

Идеальная весенняя капсула: из каких вещей создать лаконичный гардероб нового сезона (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как совмещать базовые вещи этой весной
Как совмещать базовые вещи этой весной. Фото Pinterest

Для того чтобы одеваться стильно, нужно знать, какие вещи сочетаются между собой

Базовый гардероб состоит из простых, но модных и удобных вещей. Зная, какие вещи нужно приобрести и с чем их можно комбинировать, можно составлять много образов и смешивать даже яркую и повседневную одежду. А раньше мы рассказывали, с чем носить кофточки с открытыми плечами.

Модная стилистка поделилась, какие простые и лаконичные вещи создадут идеальную капсулу весны 2024 года. Не бойтесь комбинировать базовые вещи между собой и добавлять акценты.

Базовый гардероб на весну 2024 года

Для того чтобы создать базовый гардероб, нужно добавлять в него универсальные вещи, которые хорошо комбинируются между собой. По словам стилистки, "простые лаконичные и правильные джинсы, качественное легкое пальто или тренч, универсальные черные брюки – это основа многих гардеробов и чистое полотно для разнообразных образов".

Для этого вам нужны кое-какие вещи. Для нижнего слоя это белая футболка, кардиган, джинсовая рубашка, свитер классического кроя, рубашка контрастного цвета.

Базовый весенний гардероб
Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Нижняя часть гардероба. Вам понадобятся: белые джинсы свободного кроя, классические брюки, чиние брюки из денима, юбка клеш.

Вещи для верхнего слоя одежды следует выбрать тоже базовые. Это бежевый классический тренч, светлое пальто, темное пальто и твидовый жакет.

Также важны обувь и аксессуары. Для идеальной капсулы нужны классические белые кроссовки, чёрные лоферы, широкие очки и базовая сумка.

Как комбинировать

Комбинированная стилистка эти вещи предлагает в различных вариантах. Для того чтобы освежить свой образ, можно соединить, например, контрастные цвета или надеть рубашку из денима как промежуточный слой между футболкой и тренчем.

Фото: instagram.com/less_is_best_fashion
С чем носить пальто
Фото: instagram.com/less_is_best_fashion
Базовый гардероб
Фото: instagram.com/less_is_best_fashion
Тренч и белая футболка
Фото: instagram.com/less_is_best_fashion
Как комбинировать базовые вещи
Фото: instagram.com/less_is_best_fashion
Как комбинировать базовые вещи
Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие кроссовки в тренде этой весной. Мы поделились, украинская стилистка собрала в подборке актуальные кроссовки и примеры их актуальной стилизации.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды