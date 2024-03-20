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Ця річ обов’язково повинна бути у вашому гардеробі в 2024 році

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Головний тренд 2024 року
Головний тренд 2024 року. Фото Pinterest

Такий елемент вдало доповнить ваш гардероб

Одяг зі шкіри успішно переходить з сезону в сезон, тому й у 2024 році буде актуальним. Це стильно та дорого виглядає. Однак, йдеться не лише про штани, спідниці, бомбери чи косухи.

Трендом, який ми вже добре знаємо й він залишається дотепер — це шкіряний тренч, пише ELLE. Дизайнери представили різні моделі у весняній колекції. Цікаво, що тепер можна носити не лише класичні й стримані варіанти.

Шкіряний тренч - хіт сезону

Новинкою стануть тренчі з рукавами з екошкіри, мішкуваті, й навіть різних кольорів, зокрема, зелені , блакитні, бордові жовті. Тобто, можете не обмежуватися стриманими кольорами, а сміливо експериментувати.

Бордовий тренч є популярним

Зручно, що модними вважатимуться як довгі, так і короткі моделі тренчів, тож можете обирати, що більше до смаку. А якщо ви поціновувач екстравагантного й незвичного, то можете придбати таку річ з анімалістичним принтом. Зокрема, леопардовий чи зміїний. Тоді всі погляди будуть спрямовані у ваш бік.

Леопардовий тренч - стильна новинка

Раніше "Телеграф" писав про 5 найактуальніших курток на весну 2024 року. Варто звернути увагу на бомбери, куртки зі шкіри, вітрівки, парки й тренчі. Вибір верхнього одягу на цей сезон — широкий, тож кожен обере, що йому до душі.

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#Тренди #Тренч