"Стиль дедушки" для девушек: в чем популярность тренда grandpa core и какие вещи должны быть в гардеробе (фото)

Grandpa core – это неограниченные возможности для экспериментов

Если вам надоело однообразие современной моды, а от словосочетаний old money или "тихая роскошь" уже дергается глаз, попробуйте одеться как эклектичный дедушка. Ваша жизнь сразу заиграет новыми красками!

Что нужно? Объемные жилеты, кардиганы и свитера, широкие брюки, пиджаки, лоферы, кроссовки или сандалии в мужском стиле. Из материалов подойдут трикотаж, вельвет, твид. Принты будут более чем уместны. Полосатый и клетчатый, конечно, на первом месте. В идеале дополнить образ можно "дедушкиными" аксессуарами. Очки, галстуки, часы пригодятся. Об этом рассказывает украинский стилист Марина Фадиева.

Grandpa core — это неограниченные возможности для экспериментов. Можно использовать только несколько элементов в образе, например связать клетчатую рубашку на талии или надеть объемный жилет. А можно полностью погрузиться в эту эстетику и создавать неповторимые яркие луки, которые дедушка непременно одобрил бы.

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