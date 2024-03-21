Акцент в образах: шесть луков с "изюминкой", которые привлекут внимание окружающих (фото)

Активные фактуры нарядов и интересные сумки и обувь могут ярко завершить ваш весенний аутфит

С приходом весны обычно появляется и море вдохновения на эксперименты со стилем, хочется добавить чего интересного, а может и яркого.

Украинский стилист Андриана Грицай рассказала в Инстаграме, что же может служить вам акцентом в образах весной 2024 года. В подборке ниже вы найдете варианты стилизаций совершенно разных акцентных вещей.

Что может быть акцентом в образе:

вещи ярких цветов (например желтый, оранжевый, красный или насыщенный синий);

активные фактуры (мех, блестки, перья, бахрома, жатые ткани и т.д.);

интересные сумки и обувь (из нескольких материалов, часто еще и нетипичных для аксессуаров, ассиметричных форм);

принтованные единицы (особенно, если узор масштабный и разноцветный);

украшения и другие аксессуары (массивные кольца, креативные подвески, броши, дизайнерские очки, воротнички, галстуки, перчатки, платки и все, что только придет в голову).

Также стоит помнить, что в образе может быть как один акцент, нейтрализованный белым, черным, серым цветами или кэжуал элементами, так и несколько, которые будут усиливать друг друга и создадут еще более завершенный комплект.

Идеи стилизаций совершенно разных акцентных вещей

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