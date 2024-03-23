"Стиль дідуся" для дівчат: в чому популярність тренду grandpa core і які речі мають бути у гардеробі (фото)

Grandpa core — це необмежені можливості для експериментів

Якщо вам набридла одноманітність сучасної моди, а від словосполучень old money або "тиха розкіш" вже сіпається око, спробуйте вдягнутись як еклектичний дідусь. Ваше життя одразу заграє новими барвами!

Що потрібно? Обʼємні жилети, кардигани та светри, широчезні брюки, піджаки, лофери, кросівки або сандалі у чоловічому стилі. З матеріалів підійдуть трикотаж, вельвет, твід. Принти будуть більш ніж доречні. Смугастий і картатий, звичайно, на першому місці. В ідеалі доповнити образ можна "дідусевими" аксесуарами. Окуляри, краватки, годинники будуть у пригоді. Про це розповідає український стиліст Марина Фадієва.

Тож, grandpa core — це необмежені можливості для експериментів. Можна застосовувати лише кілька елементів в образі, наприклад повʼязати картату сорочку на талії або вдягнути обʼємний жилет. А можна повністю зануритися в цю естетику і створювати неповторні яскраві луки, які дідусь неодмінно схвалив би.

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