Бомбер можно носить не только с джинсами: идеи стилизации с различным "низом" (фото)

Эта куртка остается самой привлекательной как для мужчин, так и для женщин

Это вечная классика в мире моды. Поклонницы трендового весной 2024 бомбера ценят его за уникальный стиль и атмосферу, которую он создает. Эта куртка идеально сочетается с любой одеждой из женского гардероба, что делает ее универсальным выбором для любого случая.

Бомбер можно носить со всем, подчеркивает украинский стилист Матвей Калугин. На что следует обращать внимание:

Для более классических и/или романтических стилизаций выбирайте бомберы из кожи, замши, твида, шерсти.

К спортивным стилизациям так и просятся классические нейлоновые бомберы. Чем длиннее и объемнее, тем лучше.

К кэжуальным образам или миксу стилей можно выбрать и нейлоновый бомбер, и кожаный, и даже из денима.

Бомбер не должен быть узким и приталенным. Не выбираем модели с узким рукавом! Даже если бомбер укороченный – объем должен присутствовать! И лучше взять его на 1-2 размера больше и иметь классный силуэт и больше сочетаемости.

С чем носить бомбер, чтобы было стильно

С костюмными брюками

С платьем

С леггинсами

С джинсами

С миди-юбкой

С мини-юбкой

С шортами

Со штанами карго

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