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Бомбер можно носить не только с джинсами: идеи стилизации с различным "низом" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Бомбер актуален весной 2024 года Новость обновлена 18 марта 2024, 16:58
Бомбер актуален весной 2024 года. Фото freever.ua

Эта куртка остается самой привлекательной как для мужчин, так и для женщин

Это вечная классика в мире моды. Поклонницы трендового весной 2024 бомбера ценят его за уникальный стиль и атмосферу, которую он создает. Эта куртка идеально сочетается с любой одеждой из женского гардероба, что делает ее универсальным выбором для любого случая.

Бомбер можно носить со всем, подчеркивает украинский стилист Матвей Калугин. На что следует обращать внимание:

  • Для более классических и/или романтических стилизаций выбирайте бомберы из кожи, замши, твида, шерсти.
  • К спортивным стилизациям так и просятся классические нейлоновые бомберы. Чем длиннее и объемнее, тем лучше.
  • К кэжуальным образам или миксу стилей можно выбрать и нейлоновый бомбер, и кожаный, и даже из денима.
  • Бомбер не должен быть узким и приталенным. Не выбираем модели с узким рукавом! Даже если бомбер укороченный – объем должен присутствовать! И лучше взять его на 1-2 размера больше и иметь классный силуэт и больше сочетаемости.

С чем носить бомбер, чтобы было стильно

  • С костюмными брюками
бомбер С костюмными брюками
  • С платьем
бомбер С платьем
  • С леггинсами
бомбер С леггинсами
  • С джинсами
бомбер С джинсами
  • С миди-юбкой
бомбер С миди-юбкой
  • С мини-юбкой
бомбер С мини-юбкой
  • С шортами
бомбер С шортами
  • Со штанами карго
бомбер С брюками карго

Ранее Матвей Калугин рассказал, как разбавить образ красными вещами. Стилист объяснил, что являет собой актуальный модный тренд Pop of red.

Теги:
#Мода #Стиль #Брюки #Юбки #Бомбер