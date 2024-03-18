Бомбер можно носить не только с джинсами: идеи стилизации с различным "низом" (фото)
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Эта куртка остается самой привлекательной как для мужчин, так и для женщин
Это вечная классика в мире моды. Поклонницы трендового весной 2024 бомбера ценят его за уникальный стиль и атмосферу, которую он создает. Эта куртка идеально сочетается с любой одеждой из женского гардероба, что делает ее универсальным выбором для любого случая.
Бомбер можно носить со всем, подчеркивает украинский стилист Матвей Калугин. На что следует обращать внимание:
- Для более классических и/или романтических стилизаций выбирайте бомберы из кожи, замши, твида, шерсти.
- К спортивным стилизациям так и просятся классические нейлоновые бомберы. Чем длиннее и объемнее, тем лучше.
- К кэжуальным образам или миксу стилей можно выбрать и нейлоновый бомбер, и кожаный, и даже из денима.
- Бомбер не должен быть узким и приталенным. Не выбираем модели с узким рукавом! Даже если бомбер укороченный – объем должен присутствовать! И лучше взять его на 1-2 размера больше и иметь классный силуэт и больше сочетаемости.
С чем носить бомбер, чтобы было стильно
- С костюмными брюками
- С платьем
- С леггинсами
- С джинсами
- С миди-юбкой
- С мини-юбкой
- С шортами
- Со штанами карго
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