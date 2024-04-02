Эта обувь точно должна быть у вас этой весной

Балетки — самая трендовая обувь весной 2024

Начался апрель, и на улице стало гораздо теплее. Мы начинаем доставать весеннюю обувь и хочется какой-нибудь новинки. Кроме кроссовок, обуви на каблуке и лоферах, стоит обратить внимание на балетки. Они станут настоящим трендом этого сезона.

Как сообщает ELLE, балетки были актуальны в начале 2000-х, но впоследствии их заменила обувь на высокой платформе. Так было продолжительное время. Сейчас балетки снова возвращаются в моду, так что с ними можно создавать классные и романтические аутфиты.

Кстати, актуальными этой весной будут не только модели с круглым носком. Стильными считаются варианты из кожи, замши, из сетки модели, а также со стразами и завязками. Поскольку бантики – это модный аксессуар, то он будет уместно смотреться и на балетках. Экстравагантные модницы выбирают балетки с острым и квадратным носком.

Стилизовать балетки можно не только с изысканными образами, но и с обычными. Сочетайте эту обувь с разными платьями, брючными костюмами, юбками, брюками и джинсами. Для тех, кто не боится чего-нибудь необычного, может одевать под них носки или цветные колготки.

Выбирайте базовые цвета, которые будут подходить ко всему – белый, черный, светло-коричневый. Кто хочет чего-нибудь более яркого — красный, розовый, нежно-желтый и металлик.

Недавно "Телеграф" писал, какие интересные приемы от стилиста следует повторить. Это может быть сочетание двух рубашек, платье или юбка на брюки, кружевной бант, шлейф из шарфа, браслет на рукав и другие.