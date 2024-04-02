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Эта обувь точно должна быть у вас этой весной

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Весной 2024 года стоит купить балетки
Весной 2024 года стоит купить балетки. Фото Pinterest

Балетки — самая трендовая обувь весной 2024

Начался апрель, и на улице стало гораздо теплее. Мы начинаем доставать весеннюю обувь и хочется какой-нибудь новинки. Кроме кроссовок, обуви на каблуке и лоферах, стоит обратить внимание на балетки. Они станут настоящим трендом этого сезона.

Как сообщает ELLE, балетки были актуальны в начале 2000-х, но впоследствии их заменила обувь на высокой платформе. Так было продолжительное время. Сейчас балетки снова возвращаются в моду, так что с ними можно создавать классные и романтические аутфиты.

Балетки — тренд весны 2024
Красивые коричневые балетки

Кстати, актуальными этой весной будут не только модели с круглым носком. Стильными считаются варианты из кожи, замши, из сетки модели, а также со стразами и завязками. Поскольку бантики – это модный аксессуар, то он будет уместно смотреться и на балетках. Экстравагантные модницы выбирают балетки с острым и квадратным носком.

Балетки с квадратным носком – смелый тренд
Балетки с бантиками молочного оттенка

Стилизовать балетки можно не только с изысканными образами, но и с обычными. Сочетайте эту обувь с разными платьями, брючными костюмами, юбками, брюками и джинсами. Для тех, кто не боится чего-нибудь необычного, может одевать под них носки или цветные колготки.

Балетки можно носить с носками
Балетки с синими колготками

Выбирайте базовые цвета, которые будут подходить ко всему – белый, черный, светло-коричневый. Кто хочет чего-нибудь более яркого — красный, розовый, нежно-желтый и металлик.

Красные балетки – в моде
Балетки с цветом металлик

Недавно "Телеграф" писал, какие интересные приемы от стилиста следует повторить. Это может быть сочетание двух рубашек, платье или юбка на брюки, кружевной бант, шлейф из шарфа, браслет на рукав и другие.

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#Тренды #Балетки #Взуття