Стильные фишки весны 2024: девять интересных приемов стайлинга от стилиста (фото)

Либо вы скучно носите очки в волосах, либо необычно стилизуете их вместе с платком

При добавлении хотя бы одной правильной детали или цветового акцента образ мгновенно принимает совсем другой вид. Через анализ моделей можно легко рассмотреть эти простые fashion-уловки.

Украинский стилист Яна Платонова назвала 9 приемов стайлинга, актуальных весной 2024 года. О них она рассказала в соцсети Инстаграм.

Две рубашки

Интересен стилистический прием, заключающийся в наслоении рубашек. Здесь важно гармонично сочетать цвета и принты, если они есть.

Платье на брюки

Платье в бельевом стиле, может быть полупрозрачным или с кружевом. Вместо брюк также могут быть джинсы.

Кружевной бант

Увлекательный прием, который очень просто воплотить. Вам понадобится небольшой отрезок кружева, который нужно завязать под ворот рубашки.

Шлейф из шарфа

Вам понадобится длинный тонкий тканевый шарф. Такая стилизация выглядит очень элегантно и придает образу загадочности. Вдохновляться можно образами с показа Виктории Бекхэм.

Драпирование

Вам понадобится только декоративная булавка или брошь. Кроме украшения, этот прием имеет также и практическую функцию, ведь помогает регулировать длину, демонстрировать нижний слой и т.д.

Юбка на брюки

Этот тренд получил достаточно широкое цитирование и такие стилизации не редкость в рамках уличной моды. Многие бренды используют их в своих каталогах.

Браслет на рукав

Чем плотнее ткань, тем более массивный браслет. Очень деликатное украшение может просто "затеряться" на фоне.

Очки на платке

Такой прием не сильно активно используется, но это интересный трюк, позволяющий применять свои платки, делать интересные акценты и не носить очки в волосах.

Украшения на платок

Тоже очень интересный и свежий прием. Обратите внимание, что можно реализовать разную эстетику в зависимости от того, какие платки использованы, как они завязаны и какими украшениями дополнены.

Раньше мы рассказывали, какие джинсы вернулись в тренды весной 2024 года. Брюки из денима уже давно завоевали мир моды.