Коробки на ноги вместо обуви: Adidas представил новую модель кроссовок

Мода не перестает поражать простотой и оригинальностью

Мода не перестает поражать новыми трендами. Немецкая компания Adidas представила новую модель кроссовок — "Box Shoe", которая имеет вид коробки для обуви голубого цвета.

Эти кроссовки напоминают коробку из-под обуви бренда Adidas с их привычным культовым дизайном. Об этом сообщили Supreme Leaks News.

Подписчики в комментариях предполагают, что это удачная первоапрельская шутка от бренда, к которой они заранее подготовились, однако официального заявления Adidas еще не было.

Кроссовки имеют форму коробки для обуви, однако на них есть клапан внутри, благодаря которому можно надеть их на ногу, а также толстые шнурки и перфорация. Также в обуви есть отверстие для ног.

Такая обувь точно бросает вызов традиционным представлениям о стиле и размывает границы между продуктом и упаковкой. Такие кроссовки сочетают в себе новизну и практичность.

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