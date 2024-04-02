Це взуття точно повинно бути у вас цієї весни

Балетки — найтрендовіше взуття навесні 2024

Почався квітень, і надворі стало значно тепліше. Ми починаємо діставати весняне взуття й хочеться якоїсь новинки. Крім кросівок, взуття на підборах і лоферів, варто звернути увагу на балетки. Вони стануть справжнім трендом цього сезону.

Як повідомляє ELLE, балетки були актуальними на початку 2000-х, але згодом їх замінило взуття на високій платформі. Так було тривалий час. Зараз балетки знову повертаються у моду, тож з ними можна створювати класні та романтичні аутфіти.

До речі, актуальними цієї весни будуть не лише моделі з круглим носком. Стильними вважаються варіанти зі шкіри, замші, з сітки моделі, а також — зі стразами та зав’язками. Оскільки бантики — це модний аксесуар, то він буде доречно виглядати й на балетках. Екстравагантні модниці обирають балетки з гострим та квадратним носком.

Стилізувати балетки можна не лише з вишуканими образами, а й з повсякденними. Поєднуйте це взуття з різними сукнями, брючними костюмами, спідницями, брюками й джинсами. Для тих, хто не боїться чогось незвичного, може одягати під них шкарпетки або кольорові колготки.

Обирайте базові кольори, які пасуватимуть до всього — білий, чорний, світло-коричневий. Хто хоче чогось більш яскравого — червоний, рожевий, ніжно-жовтий та металік.

Нещодавно "Телеграф" писав, які цікаві прийоми від стиліста варто повторити. Це може бути поєднання двох сорочок, сукня або спідниця на штани, мереживний бант, шлейф із шарфа, браслет на рукав та інші.