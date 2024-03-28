С чем носить трендовые кроссовки 2024: девять нескучных формул весны (фото)

Спортивная обувь с культовыми полосками 3-Stripes всегда в тренде

В 2024 году кроссовки от adidas получили титул самой популярной модели, ставшей выбором для звезд стритстайла и других знаменитостей. Модницы сочетают эти трендовые кроссовки с широкими джинсами, короткими топами и объемными жакетами или маскулинными бомберами.

Украинский стилист Алена Сагирова продемонстрировала примеры стильных образов и рассказала, с какими комбинациями можно внедрять кроссовки с культовыми полосками 3-Stripes.

1. Кроссовки + носки + юбка миди + удлиненный расслабленный свитер + полумягкая сумка

2. Кроссовки + джинсы + свитер/рубашка + пиджак прямого кроя + полумягкая сумка-шопер

3. Кроссовки + шелковая юбка макси + топ + расслабленный кардиган/утилитарная куртка + мягкая сумка

4. Кроссовки + белая/молочная юбка макси + белая футболка с пиджаком/свитшот + мягкая сумка

5. Кроссовки + прямые джинсы + белая футболка + пиджак прямого кроя + мягкая/структурированная сумка

6. Кроссовки + джинсы 7/8/джинсовая юбка миди + лонг + кожаная кожа + структурированная сумка

7. Кроссовки + джинсы wide leg + лонг/свитшот + тренч + мягкая сумка

8. Кроссовки + джинсы/брюки + джинсовая рубашка тренч + полумягкая сумка

9. Кроссовки + носки + джинсовая юбка макси + яркий свитшот + мягкая/полумягкая сумка

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