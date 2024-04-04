Космос, ретро і глазур: названо три весняних дизайни манікюру, які захочеться повторити (фото)

Такий нейл-арт підійде для всіх

Якщо у квітні ви плануєте зробити модний манікюр, який відповідає останнім трендам весни 2024 року, зверніть увагу на пропозиції з нашої невеликої добірки. У цих дизайнів є всі шанси сподобатися вам цього сезону!

Рожева глазур

Рожеві перламутрові нігті залишаються популярними в манікюрному світі, особливо весною. М'яка рожева гамма цього мінімалістичного дизайну надихає на легкість і ніжність. Пасуватиме як для офісного дрес-коду, так і для особливих випадків, а також приверне увагу любительок елегантного стилю.

Ніжне ретро

З приходом тепла повертається популярність дизайну нігтів з хвилями. Весною його можна втілювати у відтінках пастельних кольорів та поєднувати з класичним французьким манікюром за бажанням.

Космічні нігті

Цей незвичайний дизайн у хромових і світловідбиваючих відтінках давно завоював серця модниць. Спробуйте цей дизайн, особливо, якщо наскучила звична весняна тематика з квітами, листям і пастельною палітрою.

Раніше "Телеграф" викладав приклади стильного манікюру на короткі нігті. Ми спростували міф, що на них не можна втілювати зухвалі образи.