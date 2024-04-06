Острые носки, низкие каблуки и не только: какая обувь будет на пике трендов этой весной (фото)

Самое время обновить свой обувной гардероб

Новый сезон диктует новые модные тренды. Этой весной главный акцент дизайнеры сделали на минимализм и удобность. Поэтому, выбирая обувь на весну, стоит обратить внимание на некоторые самые популярные модели. "Телеграф" уже рассказывал о самых трендовых сумках на весну 2024, а сегодня делится, какая обувь будет в моде в новом сезоне.

Так, весной 2024 дизайнеры предлагают модницам рассмотреть модели обуви в минималистическом стиле, пишет gazeta.ua. Ходовыми будут модели с острыми носами, на низких каблуках и в цвете металлик.

Самые трендовые модели обуви на весну 2024

Высокие платформы

Босоножки, туфли, кроссы и другая обувь на высокой танкетке будет на пике трендов этой весной. Такие модели сделают ваш образ легким и женственным. А еще они прекрасно сочетаются в разных аутфитах.

Фото: Pinterest

Цвет металлик

Металлические оттенки в одежде и обуви не теряют свою актуальность. Этой весной стоит обратить внимание на обувь с металлическим лоском в разных оттенках. Такая обувь сделает ваш образ особенно элегантным и оригинальным.

Фото: Pinterest

Острые носки

Туфли или босоножки с острыми носами стремительно набирают популярность весной 2024. Поэтому такая обувь точно должна быть в гардеробе каждой модницы.

Фото: Pinterest

Низкие каблуки

В новом сезоне модницы все чаще делают ставку на удобство и универсальность обуви. Поэтому туфли или босоножки на низких каблуках — идеальный вариант на весну. Присмотритесь к моделям с металлической фурнитурой или декоративными элементами, они также будут в тренде.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти трендовых головных уборах на весну 2024. Каждая модница найдет себе что-то по вкусу.