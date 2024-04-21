Розовый – трендовый цвет 2024: как его адаптировать в гардероб

Такой оттенок является одним из самых популярных в этом году

Для того, чтобы выглядеть стильно, нужно учитывать, какие цвета среди широкой палитры, можно считать актуальными. Одним из таких остается розовый, навеянный лентой Барби, где все костюмы и декорации были именно такого цвета. Также есть другие модные цвета, вещи которых стоит приобрести.

Модные эксперты отметили, что в сложные времена хочется безмятежности хотя бы в одежде, пишет Vogue. Потому розовый цвет остается в трендах, но в более нежном варианте. Рекомендуется выбирать спокойные и сдержанные оттенки розового.

Можно приобрести костюм делового стиля в этом оттенке. На более холодный сезон — жакет с брюками, на лето — жилет с юбкой. Это очень стильно и женственно выглядит, при этом цвет не надоедает глазам.

На прогулки по городу, на отдых или в кино можно выбирать и более насыщенные оттенки розового. Уместно купить такой спортивный костюм. Трендовость вам обеспечена.

Хитом сезона является полупрозрачная одежда – юбки, платья, брюки. Так что хорошей идеей в этом году будет примерить полупрозрачный лонгслив светло-розового оттенка. Это очень эстетично и изысканно.

Кардиганы и другие уютные свитера также будут круто смотреться в нежно-розовом. Смело покупайте его и носите с джинсами, брюками или юбками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах этого сезона. Среди них – прозрачная юбка, капри, жакет в стиле country, сумка-цилиндр и вещи из замши.