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Розовый – трендовый цвет 2024: как его адаптировать в гардероб

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Розовый цвет остается актуальным в 2024 году
Розовый цвет остается актуальным в 2024 году. Фото Pinterest

Такой оттенок является одним из самых популярных в этом году

Для того, чтобы выглядеть стильно, нужно учитывать, какие цвета среди широкой палитры, можно считать актуальными. Одним из таких остается розовый, навеянный лентой Барби, где все костюмы и декорации были именно такого цвета. Также есть другие модные цвета, вещи которых стоит приобрести.

Модные эксперты отметили, что в сложные времена хочется безмятежности хотя бы в одежде, пишет Vogue. Потому розовый цвет остается в трендах, но в более нежном варианте. Рекомендуется выбирать спокойные и сдержанные оттенки розового.

  • Можно приобрести костюм делового стиля в этом оттенке. На более холодный сезон — жакет с брюками, на лето — жилет с юбкой. Это очень стильно и женственно выглядит, при этом цвет не надоедает глазам.
Розовый костюм
  • На прогулки по городу, на отдых или в кино можно выбирать и более насыщенные оттенки розового. Уместно купить такой спортивный костюм. Трендовость вам обеспечена.
Розовый спортивный костюм
  • Хитом сезона является полупрозрачная одежда – юбки, платья, брюки. Так что хорошей идеей в этом году будет примерить полупрозрачный лонгслив светло-розового оттенка. Это очень эстетично и изысканно.
Светло-розовый лонгслив
  • Кардиганы и другие уютные свитера также будут круто смотреться в нежно-розовом. Смело покупайте его и носите с джинсами, брюками или юбками.
Светло-розовый свитер

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах этого сезона. Среди них – прозрачная юбка, капри, жакет в стиле country, сумка-цилиндр и вещи из замши.

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#Мода #Стиль #Розовый