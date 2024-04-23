5 интересных образов на весну, в которых вы будете выглядеть стильно

Несколько модных формул, которые обновят ваш вид уже сейчас

В каждом сезоне перед модницами предстает вопрос: "А что же одеть?". Ведь хочется нравиться себе в зеркале и выглядеть актуально. К примеру, одним из главных трендов весны является юбка нестандартной формы. Некоторые вещи следует соединить между собой, и это будет очень красиво.

Vogue рекомендует женщинам подумать о создании капсульного гардероба. Он предусматривает вещи для разных сфер жизни – на работу, на праздник или просто на прогулку. Это очень удобно, потому что вещи можно быстро и удачно соединить между собой.

Тем временем предлагаем посмотреть простые и универсальные образы на каждый день.

Акцент на красном

Красный все еще очень популярен в этом сезоне: вероятно, так будет и дальше. Самые смелые фэшн-дивы одевают тотал-ред, то есть луки в полностью красном. Однако необязательно поступать именно так. Уместно будет взять одну вещь в этом ярком цвете и сделать ее главным акцентом образа. А другие вещи должны быть нейтральных цветов – белого, молочного. Будет очень стильно.

Нежный спорт-шик

Модные эксперты говорят, что спортивные вещи смело можно одевать не только для тренировки. Все дело – в тканях. Короткие шорты, топы и футболки актуально подбирать и на прогулки по городу, парку или делам. Такой образ гармонично дополнит жакет или бомбер. Выбирайте сиреневые, голубые или фисташковые оттенки.

Голубой костюм

Костюмы уже становятся частью базового гардероба. Своей изысканностью, стильностью они покоряют многих женщин. Этой весной актуально приобрести костюм именно нежно-голубого оттенка. Его лучше соединить с белой рубашкой. Это будет смотреться очень красиво.

Вещи белого цвета

Да, белый является одним из самых трендовых цветов весны и лета этого года. Фешн-эксперты рекомендуют приобрести платье макси-длины в этом оттенке. Также беспроигрышная формула – белые классические брюки и белая блузка. Это королевский шик. Можно сделать акцент нежным шелковым платком.

Тренч

Если вы до сих пор не приобрели для своего гардероба тренч, то пора это сделать. Он будет актуален всегда, потому что это классика. Если не хотите брать традиционный тренч бежевого цвета, выберите темно-синего. Будете иметь изящный и элегантный вид.

Недавно "Телеграф" писал о вечном тренде — платье с открытой спиной. Оно стильно смотрится, а также его можно одевать как на каждый день, так и в особые праздники.