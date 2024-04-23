5 цікавих образів на весну, в яких ви будете виглядати стильно

Кілька модних формул, які оновлять ваш вигляд вже зараз

У кожному сезоні перед модницями постає питання: "А що ж одягнути?". Адже хочеться подобатися собі в дзеркалі та мати актуальний вигляд. Наприклад, одним із головних трендів весни є спідниця нестандартної форми. Деякі речі варто поєднати між собою, і це буде дуже красиво.

Vogue радить жінкам подумати про створення капсульного гардеробу. Він передбачає речі для різних сфер життя — на роботу, на свято чи просто на прогулянку. Це дуже зручно, бо тоді речі можна швидко та вдало поєднати між собою.

Тим часом пропонуємо переглянути прості та універсальні образи на кожен день.

Акцент на червоному

Червоний все ще дуже популярний в цьому сезоні: ймовірно, так буде й надалі. Найсміливіші фешн-діви одягають тотал-ред, тобто, луки у повністю червоному. Однак, необов'язково робити саме так. Доречно буде взяти одну річ у цьому яскравому кольорі та зробити її головним акцентом образу. А інші речі мають бути нейтральних кольорів — білого, молочного. Буде дуже стильно.

Ніжний спорт-шик

Модні експерти кажуть, що спортивні речі сміливо можна одягати не лише на тренування. Вся справа — у тканинах. Короткі шорти, топи та футболки актуально підбирати й на прогулянки містом, парком чи у справах. Такий образ гармонійно доповнить жакет або бомбер. Обирайте бузкові, блакитні чи фісташкові відтінки.

Блакитний костюм

Костюми вже стають частиною базового гардеробу. Своєю вишуканістю, стильністю вони підкорюють багатьох жінок. Цією весною актуально придбати костюм саме ніжно-блакитного відтінку. Його найкраще поєднати з білою сорочкою. Це виглядатиме дуже красиво.

Речі білого кольору

Так, білий є одним із найтрендовіших кольорів весни та літа цього року. Фешн-експерти рекомендують придбати сукню максі-довжини у цьому відтінку. Також безпрограшна формула — білі класичні штани та біла блузка. Це королівський шик. Можна зробити акцент ніжною шовковою хусткою.

Тренч

Якщо ви досі не придбали для свого гардеробу тренч, то час це зробити. Він буде актуальним завжди, бо це класика. Якщо не хочете брати традиційний тренч бежевого кольору, то оберіть темно-синього. Будете мати витончений та елегантний вигляд.

Нещодавно "Телеграф" писав про вічний тренд — сукню з відкритою спиною. Вона стильно виглядає, а також її можна одягати як на щодень, так і в особливі свята.