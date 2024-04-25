"Клубничный" макияж: тренд весны для модниц, которые любят естественность (фото)

Повторить этот вид макияжа несложно — справится каждая девушка

В новом весенне-летнем сезоне набирает популярности новый тренд макияжа — "клубничный" макияж. Этот вид мэйка отличается невероятным эффектом сияния и легкого загара. "Телеграф" уже рассказывал, как долго можно хранить и использовать декоративную косметику, а сегодня делится, какой макияж будет в моде весной и летом 2024.

Как оказалось, скоро все модницы будут носить легкий и естественный "клубничный" макияж, пишет unian.net. Суть в том, что на лице создается эффект, будто вы целыми днями находитесь на солнышке.

Как сделать "клубничный" макияж дома?

Выполнить такой вид макияжа несложно, его легко повторит дома любая девушка. Вам понадобится всего лишь пудра и немного румян. Нанесите пудру на скулы и в зоне висков, а также немножко на кончик носа — только по центру и слегка снизу, чтобы создать эффект естественного загара.

Фото: Pinterest

Для глаз можно использовать легкие нюдовые тени, которые будут выглядеть максимально натурально. А для губ визажисты рекомендуют применять светлые и прозрачные блески, тогда они будут выглядеть более сочно.

Фото: Pinterest

А вот от черных стрелок и пышных наращенных ресниц в этом сезоне лучше отказаться. Ведь макияж с черными контурами будет "утяжелять" вид лица в теплое время года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые оттенки должны быть в вашем летнем гардеробе. От металлика до нежного персика и нейтрального розового.