Які джинси вибрати на весну 2024? Топ-4 найтрендовіші фасони (фото)

При виборі джинсів зверніть увагу на ці 4 фасони

Джинси — практичні універсальні штани, які можна стильно вплітати у весняні та літні образи. Вибираючи джинси на теплий сезон, варто звернути увагу на деякі трендові моделі і фасони. "Телеграф" вже розповідав про трендові сукні на весну-літо 2024 року, а сьогодні ділиться, які джинси будуть в моді.

При виборі джинсів на теплий сезон модні експерти рекомендують звернути увагу на штани з високою посадкою, вільним силуетом, класичним кроєм та на моделі рваних джинсів, пише vikna.tv. Пропонуємо познайомитись з ними ближче.

Широкі джинси вільного крою

Цей фасон джинсів не втрачає своєї актуальності ось уже три сезони поспіль. Такі штани дуже практичні та універсальні, вони добре виглядають на будь-якій фігурі та легко поєднуються у стильних образах.

Фото: Pinterest

Джинси кльош

Як відомо, кльош — це модель штанів, силует яких розширюється від коліна або від стегна до кісточки. І цей фасон джинсів знову в моді, тому сміливо вплітайте їх у свої образи. Такі джинси добре поєднуються з гольфами, светрами, кардиганами та піджаками.

Фото: Pinterest

Прямі джинси

Прямі джинси добре підходять для офісного стилю, вони гарно поєднуються з блузками, топами, футболками та піджаками. Ця мінімалістична модель штанів стане гарною базовою річчю у вашому гардеробі.

Фото: Pinterest

Рвані джинси

Рвані джинси, здається, ніколи не виходять із моди. Такий фасон буде особливо актуальним у сезоні весна-літо 2024 року. Джинси з потертостями та дірками на стегнах і колінах відмінно підходять для створення кежуал-образів і добре поєднуються з кросами, лоферами та балетками.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові відтінки мають бути у вашому літньому гардеробі. Від металіка до ніжного персика та нейтрального рожевого.