Streetstyle 2024: с чем интересно совмещать джинсы этого сезона

Эти модные формулы стоят вашего внимания

Соответствовать тенденциям, но не изменять себе — главное правило модниц, которое работает вне времени. Важно – удачно адаптировать под свой гардероб тренды сезона. Этой весной актуальны, в частности, капри, полупрозрачная юбка, жакет в стиле country. Кроме того, есть базовая вещь, которую можно стильно обыграть.

Популярен в моде именно streetstyle, то есть, уличный стиль, пишет ELLE. И одной из базовых вещей, необходимых для создания подобных образов, являются джинсы. Этой весной в трендах – мешковатые джинсы, с низкой посадкой, прямого кроя, а еще рваные. Это продиктовано эстетикой 90-х.

Чаще всего на подиумах можно увидеть модели в джинсах именно темно-синего и серого цвета. Их активно сочетают в совершенно разных комбинациях: со свободными рубашками, свитерами, лонгсливами, худи и оверсайз-жакетами.

Фешн-эксперты советуют выбирать верх базовых цветов – белого, черного, серого и темно-синего. Беспроигрышным вариантом будут тотал-деним луки – когда все вещи изготовлены из джинсовой ткани. Предлагаем несколько стильных образов в streetstyle.

Оверсайз-жакет + мешковатые джинсы

Джинсы с низкой посадкой + голубая рубашка

Лонгслив + подкатанные джинсы

Яркий свитер + рваные джинсы

Тотал-деним

Худи и широкие джинсы

Свободные джинсы и тренч

Ранее "Телеграф" делился, как стильно адаптировать розовый цвет в гардероб. Следует выбирать светлые оттенки брюк, жакетов, юбок и лонгсливов. Фэшн-эксперты советуют совмещать розовый с базовыми цветами.