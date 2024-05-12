Наймодніші штани цього літа: 4 актуальних варіанти (фото)

Такі речі будуть на піку популярності цього сезону

Літо — не за горами, тому модниці вже активно цікавляться, які тренди будуть у цьому сезоні. Серед них — легкі костюми, білі лаконічні сукні та навіть в'єтнамки. Не обійдеться й без зручних і практичних штанів.

Штани є універсальним елементом гардеробу, який можна поєднувати з багатьма іншими речами, пише Vogue. Варто придивитися до найбільш стильних варіантів літа 2024 року.

Лляні

Такі штани виглядають мегатрендово та актуально. До того ж вони підходять усім, просто треба обрати вдалу модель. У цьому сезоні вважаються актуальними лляні штани прямого крою. Це база, яка довго ще не вийде з моди.

Піжамні

Одяг такого типу залишається в трендах вже не перший сезон. Це хороша ідея, як урізноманітнити ваш гардероб, якщо у вас вже достатньо універсальних речей. Піжамні штани зроблять образ комфортним і розслабленим. Особливо трендовими будуть луки в один відтінок.

Класичні

Модні експерти розповідають, що широкі класичні штани — це ідеальний варіант на літо 2024. Вони чудово підійдуть для офіційно-ділового стилю, якщо вам потрібно ходити в офіс. Такі штани завжди виглядають дорого та елегантно. Оптимально поєднувати їх з вкороченими сорочками, топами та футболками. Обирайте спокійні відтінки — білий, чорний, коричневий, й матимете дуже вишуканий вигляд.

Бермуди

Безперечний тренд літа 2024 — широкуваті шорти, довжиною до коліна, які називають бермудами. Стильними вважаються різні моделі: спортивні, класичні, карго та з льону. Їх доповнюють футболками, сорочками, світшотами та майками.

Раніше "Телеграф" писав, які речі стали антитрендами на літо 2024 року. Перевірте, чи носите ви щось з цього переліку.