Ваши ручки будут непревзойденными: идеи летнего маникюра на квадратные ногти (фото)

Забудьте о чудесных оттенках этим летом

Маникюр – то, что дополняет и украшает любой образ. Он также может стать акцентом вашего аутфита. Лето – прекрасная возможность для самовыражения, ярких цветов и смелых дизайнов. Поэтому следует выбирать не только чудесные цвета, но и украшать свои ногти разными красками.

Поскольку 2024 год – время для самовыражения, в сфере ногтевого искусства популярность приобретают яркие идеи и смелые дизайны. Поэтому забудьте о классических цветах и простых узорах – дайте волю фантазиям и предпочитайте уникальные концепции.

Какой маникюр сделать летом 2024 года

Очень стильны в этом сезоне хаотические волны. Для более яркого эффекта их можно сделать 3D – так ваши ноготки будут иметь неординарный, изысканный и красивый вид. Такие линии станут украшением на любом фоне – от серого до красного.

Фото: pinterest

Прекрасный вариант – сочетание черного с золотым. Такая комбинация выглядит "дорого" и станет идеальным дополнением праздничного образа. Если все же хочется чего-нибудь более сдержанного, можно выбрать для себя френч. Однако не стоит ограничиваться классическим сочетанием безобразного и белого – можно скомбинировать молочный цвет с любым ярким оттенком.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Тренд 2024 – анималистические принты. Потому смело добавляйте леопардовый узор на свои ногти. Однако не стоит ограничиваться классическими цветами – экспериментируйте с разными оттенками. Прекрасный вариант – маникюр с имитацией поцелуя. Такие ногти смотрятся очень нежно и придадут вашим аутфитам романтики.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал об антитрендах летнего маникюра. Мы также поделились, чем их заменить, чтобы было актуально и стильно.