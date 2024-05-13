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Ваші ручки матимуть неперевершений вигляд: ідеї літнього манікюру на квадратні нігті (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Автор
Ідеї літнього манікюру 2024
Ідеї літнього манікюру 2024. Фото Pinterest

Забудьте про нюдові відтінки цього літа

Манікюр — те, що доповнює і прикрашає будь-який образ. Він також здатний стати акцентом вашого аутфіту. Літо — чудова нагода для самовираження, яскравих кольорів та сміливих дизайнів. Тому варто обирати не лише нюдові кольори, а й прикрашати свої нігті різними барвами.

Оскільки 2024 рік — час для самовираження, у сфері нігтьового мистецтва популярності набирають яскраві ідеї та сміливі дизайни. Тому забудьте про класичні кольори і прості візерунки — дайте волю фантазіям і надайте перевагу унікальним концепціям.

Який манікюр зробити влітку 2024

Дуже стильні в цьому сезоні хаотичні хвилі. Для більш яскравого ефекту їх можна зробити 3D — так ваші нігтики матимуть неординарний, вишуканий та красивий вигляд. Такі лінії стануть прикрасою на будь-якому тлі — від сірого до червоного.

Ідеї манікюру на літо 2024
Фото: pinterest

Чудовий варіант — поєднання чорного з золотим. Така комбінація виглядає "дорого" і стане ідеальним доповненням святкового образу. Якщо все ж хочеться чогось більш стриманого, можна обрати для себе френч. Однак не варто обмежуватися класичним поєднанням нюдового і білого — можна скомбінувати молочний колір із будь-яким яскравим відтінком.

Який манікюр зробити влітку 2024
Фото: pinterest
Френч молочний
Фото: pinterest

Тренд 2024 — анімалістичні принти. Тому сміливо додавайте леопардовий візерунок на свої нігті. Однак не варто обмежуватися класичними кольорами — експериментуйте з різними відтінками. Чудовий варіант — манікюр з імітацією поцілунку. Такі нігті виглядають дуже ніжно і додадуть вашим аутфітам романтики.

Леопардовий синій манікюр
Фото: pinterest
Манікюр на літо 2024
Фото: pinterest
Літній манікюр 2024
Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про антитренди літнього манікюру. Ми також поділилися, чим їх замінити, аби було актуально та стильно.

Теги:
#Мода #Манікюр #Тренди