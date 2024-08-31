В чем пойти на Первое сентября в 2024 году: крутые идеи образов для детей и подростков (фото)

Приготовить образ для своего ребенка на "Первый звонок 2024" вы еще можете успеть

Помогите своим детям чувствовать себя комфортно и уверенно на празднике 1 сентября (или 2 сентября), создавая для них стильные образы.

Школьная форма — это тема постоянных споров среди родителей и даже учителей. Одни полагают, что всегда уместен лишь деловой стиль, другие отдают предпочтение традиционной форме. А кто-то считает, что форма вообще не нужна.

Как бы то ни было, дети и подростки спешат в школу не только для того, чтобы увидеться с одноклассниками и рассказать о летних приключениях, но и показать свои стильные наряды. И для этого совсем не обязательно наряжать ребенка в одежду дорогого модного бренда.

"Телеграф" собрал актуальную подборку образов на "Первый звонок 2024" для младшей, средней и старшей школы. Эти бюджетные наряды отлично подойдут как девочкам, так и мальчикам.

Что надеть ребенку в младшую школу: фото

Что надеть ребенку в среднюю школу: фото

Что надеть ребенку в старшую школу: фото старшеклассников

Напомним, что совсем скоро наступит новый сезон. "Телеграф" рассказывал, какие модные тренды будут актуальны осенью 2024 года.