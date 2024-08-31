У чому піти на Перше вересня 2024: круті ідеї образів для дітей та підлітків (фото)

Приготувати образ для своєї дитини на "Перший дзвінок 2024" ви ще можете встигнути

Допоможіть своїм дітям почуватися комфортно та впевнено на святі 1 вересня (або 2 вересня), створюючи для них стильні образи.

Шкільна форма – це тема постійних суперечок серед батьків та навіть вчителів. Одні вважають, що завжди доречний лише діловий стиль, інші віддають перевагу традиційній формі. А хтось вважає, що форма взагалі не потрібна.

Хай там як, діти та підлітки поспішають до школи не лише для того, щоб побачитися з однокласниками та розповісти про літні пригоди, а й показати свої стильні вбрання. І для цього зовсім необов’язково вбирати дитину в одяг дорогого модного бренду.

"Телеграф" зібрав актуальну добірку образів на "Перший дзвінок 2024" для молодшої, середньої та старшої школи. Ці бюджетні вбрання чудово підійдуть як дівчаткам, так і хлопчикам.

Що вдягнути дитині у молодшу школу: фото

Що вдягнути дитині у середню школу: фото

Що вдягнути дитині у старшу школу: фото старшокласників

Нагадаємо, що незабаром настане новий сезон. "Телеграф" розповідав, які модні тренди будуть актуальні восени 2024 року.