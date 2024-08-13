Первого сентября или второго? Когда прозвучит первый звонок в школах в Украине

В Минобразования дали четкий ответ

В Украине скоро начнется учебный год у школьников, однако 1 сентября припадает на воскресенье. Поэтому украинцев интересует, когда прозвучит первый звонок осенью 2024 года.

"Телеграф" ответит на этот вопрос и расскажет об особенностях начала учебного года в отдельных областях.

Министерство образования и науки Украины отметило, что следующий учебный год в Украине начнется 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025 года. Эти даты обязательны, несмотря на предыдущие планы некоторых регионов начать обучение в августе.

Однако школьников в этом году ждет смешанная форма обучения, особенно в холодное время года, когда отапливать заведения в полной мере может не быть возможности. Также учебные заведения, не оборудованные укрытиями или находящиеся близко к линии фронта, будут проводить занятия дистанционно.

Когда начнется учебный год в разных областях

В Киевской области первый звонок прозвучит 2 сентября, в понедельник, но только в заведениях с укрытиями, по словам мэра столицы Виталия Кличко.

Во Львовской области учебный год стартует со 2 сентября. Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что Львов руководствуется официальной датой начала учебы, хотя раньше планировалось начать уроки 19 августа.

В Ивано-Франковском регионе тоже планируют начать обучение со 2 сентября. В то же время в области до 90% детей не смогут вернуться к очной учебе из-за отсутствия укрытий.

В Днепропетровской и Запорожской области первый звонок раздастся 2 сентября.

В настоящее время, несмотря на утвержденные Минобразования границы учебного года, есть области, где обучение будет стартовать 1 сентября. В частности, Одесса, Черкассы, Житомир, Винница, Ровно и Луцк.

Напомним, что первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец рассказал "Телеграфу" о переводе школ на офлайн обучение в материале "Кто будет закрывать школы и что делать с укрытиями: в МОН ответили на часто задаваемые вопросы о "Школе оффлайн"".