Ученые обнаружили окаменевшего кальмара-вампира в возрасте 183 млн лет: причина смерти удивит (фото)

Находка находится в отличном состоянии и является полным экземпляром

Трое палеонтологов из Германии обнаружили в Люксембурге окаменевшего кальмара-вампира в возрасте около 183 млн лет. Они назвали новый вид Simoniteuthis michaelyi.

Как передает PhysOrg, Роберт Уэйс, Бен Туи и Дирк Фукс описывают, где было найдено ископаемое, его состояние и его сравнение с современными кальмарами-вампирами. В рамках нового исследования группа ученых дополнительно изучала окаменевшие останки вампироморфа, найденные на месте раскопок в Башараже в 2022 году, и датировала их ранней юрой.

После тщательного исследования было обнаружено, что находка находится в отличном состоянии и является полным экземпляром. Это делает ее еще более ценной.

Больше всего по всей этой находке удивляет причина смерти обнаруженного кальмара-вампира. Он умер в момент, когда ел двух маленьких рыбок.

Окаменевший кальмар-вампир

Его длина составляла 38 сантиметров. Ученым удалось подробно изучить то, что когда-то было структурами мягких тканей, например глазными яблоками и мышечной тканью. Предыдущие исследования показывают, что вампироморфы жили на мелководье у острова, когда-то существовавшего в том месте, где находится сердце материковой Европы.

Исследовательская группа считает, что хорошая сохранность этого кальмара обусловлена уникальными условиями в момент гибели существа. Вода на дне моря была плохо насыщена кислородом, из-за чего существо задохнулось. Это, в свою очередь, не позволило другим существам питаться его останками. Именно поэтому кальмар оставался совершенно нетронутым на морском дне.

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