Шестибалльная магнитная буря накрыла Землю: когда она закончится

Большая звезда продолжает посылать "подарки"

На Земле держится магнитная буря 6 баллов, которая, вероятно, связана с взрывом на светиле. Однако другие астросиноптики уверены, что солнечная активность на минимуме и в ближайшие дни какого-либо колебания ожидать не стоит.

За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса С, однако они никак не повлияли на Землю. Об этом сообщается на сайте Meteoprog.

По словам ученых, 5 марта на нашей планете будет бушевать слабый и обширный геомагнитный шторм с вероятностью 1%.

В то же время на Солнце находится 23 пятна.

Магнитные бури на Земле в течение 5-16 марта

По данным графика геомагнитных штормов, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, когда ждать бури или возмущения в первой и части второй декады марта.

В течение 5 марта продержится магнитная буря 6 баллов. А вот уже 6 марта она снизит свое влияние и уменьшится до "зеленого" уровня. После этого до 16 марта не прогнозируется никаких колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в начале марта.