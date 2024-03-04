Сколько шел самый долгий дождь на Земле: ученые удивили цифрой

Это было около 232 млн лет назад

Группа исследователей выяснила, сколько длился самый долгий дождь на Земле. Отмечается, что этот влажный период мог стать "катализатором", позволившим динозаврам и, возможно, другим животным доминировать на суше.

Как сообщает IflScience, исследование древних горных пород показало, что около 232 млн лет назад Земля пережила изменившийся на дождливый период период засухи. Учитывая длительное отложение серого песчаника и кремнеземных осадков, это было свидетельством того, что в начале эры динозавров, когда их количество и разнообразие значительно выросли, наступил чрезвычайно влажный период, длившийся от 1 до 2 миллионов лет.

Что стало причиной таких продолжительных дождей

Этот период, известный как Карнийское плувиальное событие или Карнийский кризис, был обнаружен в горных породах по всему миру. Причиной чрезвычайного количества осадков, вероятно, явился значительный рост влажности, возможно, из-за огромного извержения вулкана в Большой магматической провинции Врангелия, простирающейся от южно-центральной Аляски до побережья Британской Колумбии.

Пангея, суперконтинент того времени, была подвержена муссонным осадкам. Они возникали, когда воздух, насыщенный влагой из морей, перемещался на сушу, где он охлаждался и выпадал в виде сильных дождей. По словам исследователя палеоклимата Пола Вигналла, поскольку моря нагревались во время этого периода, достигая температуры горячего супа, над ними было больше влаги, что приводило к более частым муссонам и более сильным дождям на суше.

Сообщается, что этот влажный период не был благоприятен для жизни. Одно исследование описывает его как время, когда извержения вулканов вызывали кислотные дожди и выброс парниковых газов, что в свою очередь приводило к массовому вымиранию из-за резкого потепления, уничтожения растительности и почв на суше, а также гипоксии и подкисления океанов. Впрочем, были случаи, когда какие-нибудь виды выживали.

Исследовательская команда напоследок отметила, что это событие, возможно, было одним из важнейших в быстром развитии жизни на Земле с точки зрения ее роли в возникновении не только эпохи динозавров, но и большинства ключевых групп, формирующих современную фауну наземных позвоночных, в частности амфибий., черепах, крокодилов, ящериц и млекопитающих.

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