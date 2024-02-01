Где жили первые люди в Европе: ученые раскопали невероятную находку

Древние люди использовали пещеру только в течение коротких периодов времени и ели мясо оленей.

Ученые пришли к выводу, что первые Homo sapiens в Европе жили в Тюрингии. В ходе раскопок исследователи наткнулись на тысячи мелких фрагментов костей.

Международная исследовательская группа обнаружила в одной из пещер в Тюрингии на востоке Германии человеческие окаменелости в возрасте около 45 000 лет. При ближайшем рассмотрении эти кости оказались останками первой в Европе Homo sapiens.

Несколько костей, из которых удалось выделить ДНК, обнаружили в пещере Ильзенхеле. Кроме того, исследователи также обнаружили каменные орудия в форме лезвий, некоторые из них были обработаны с обеих сторон.

Издание отмечает, что примерно 45 тысяч лет назад, в тот период, когда жили обнаруженные люди, Homo sapiens вытесняли неандертальцев, населявших Европу. По мнению исследователей, их открытие доказывает, что Homo sapiens достиг северо-западной Европы за несколько тысяч лет до вымирания неандертальцев.

Это место дало свидетельство первой экспансии Homo sapiens в северные широты Европы. Теперь уже точно известно, что каменные орудия, которые, как считалось, были изготовлены неандертальцами, изготовлены действительно современными людьми. Это фундаментально меняет наши представления о переходном периоде", — сказал бывший директор Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге Жан-Жак Юблин.

В ходе раскопок исследователи наткнулись на тысячи мелких фрагментов костей. Они также обнаружили, что древние люди использовали пещеру только в течение коротких периодов времени и ели мясо оленей, шерстистых носорогов и лошадей.

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