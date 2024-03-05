Шестибальна магнітна буря накрила Землю: коли вона закінчиться

Велика зірка продовжує посилати "подарунки"

На Землі тримається магнітна буря 6 балів, яка, ймовірно, пов'язана зі вибухом на світилі. Однак інші астросиноптики впевнені, що сонячна активність на мінімумі й найближчими днями будь-якого коливання очікувати не варто.

Протягом останньої доби на Сонці відбулось 7 спалахів класу С, однак вони ніяк не вплинули на Землю. Про це повідомляється на сайті Meteoprog.

За словами вчених, 5 березня на нашій планеті вируватиме слабкий та великий геомагнітний шторм з ймовірністю 1%.

Водночас на Сонці перебуває 23 плями.

Магнітні бурі на Землі протягом 5-16 березня

За даними графіку геомагнітних штормів, який було оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, коли чекати на бурі чи збурення у першій та частині другої декади березня.

Протягом 5 березня протримається магнітна буря 6 балів. А от вже 6 березня вона знизить свій вплив та зменшиться до "зеленого" рівня. Після цього до 16 березня не прогнозується жодного коливання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода на початку березня.