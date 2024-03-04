Астроном спрогнозировал сценарий разрушения Солнечной системы: когда это произойдет

Все из-за увеличения размера Солнца

Ученый опубликовал сценарий возможной гибели солнечной системы. Так, по его мнению, это произойдет из-за существенного увеличения размера Солнца.

Как сообщает DailyMail, ссылаясь на слова доктора Эдварда Блумера, ведущего астронома Королевской обсерватории в Гринвиче, Солнце превратится в огромную звезду-красного гиганта, став настолько большой, что это станет концом Солнечной системы.

Что будет предшествовать возможной гибели Солнечной системы

По мнению Блумера, Солнце будет размером в 100 раз больше, чем оно есть сейчас. Соответственно, оно будет иметь катастрофическую температуру, что приведет не только к затемнению, но и к его распаду. Астроном считает, что это произойдет через 5-5,5 млрд лет.

Причиной этого будет то, что у Солнца закончится водород для плавления в его ядре. Это приведет к остановке синтеза, и Солнце начнет интенсивно нагреваться вследствие ослабления гравитационных сил, которые удерживают атомы гелия вместе. Это приведет к разрушению ядра звезды под собственным весом. Когда внешние слои Солнца начнут распадаться, повышение давления и температуры повлечет за собой слияние атомов гелия в углерод. Энергетический взрыв заставит Солнце расшириться в сотни раз и измениться из белого на раскаленное красное небесное тело.

Как известно, Солнце, как и все звезды, представляет собой гигантскую ядерную печь, которая сталкивает атомы гелия вместе под силой гравитации. Как следствие, эта огромная гравитационная сила удерживает на орбитах восемь планет и множество других объектов солнечной системы. Между тем, производимая в результате ядерного синтеза энергия излучается в виде тепла, создавая населенную зону, которая тянется от Венеры до орбиты Марса.

Солнечная система

В настоящее время диаметр Солнца составляет около 1,4 миллиона километров. Впрочем, когда он станет красным гигантом, он может увеличиться более чем в 200 раз, достигнув диаметра до 300 миллионов километров. Это приведет к уничтожению Меркурия и Венеры. Что касается Земли, то она может быть уничтожена из-за поглощения Солнцем или превратится в высушенную, безводную пустыню из-за экстремального выброса температуры.

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