Потенциальная жизнь на спутниках Сатурна и Марса — ученые совершили неожиданное открытие

Выдающееся исследование состоялось в Антарктике

Ученые провели исследование, которое может доказывать потенциальное наличие жизни на спутниках Сатурна — Энцелад и Юпитера — Европа. Это вышло благодаря исследованию Антарктики.

Как сообщает Space, толщина ледяных оболочек, покрывающих океанические спутники нашей Солнечной системы, может дать подсказки о том, могут ли эти загадочные тела пригодиться для жизни. Ученые считают, что процесс, наблюдаемый в антарктических шельфовых ледниках, должен проходить также на Европе и Энцеладе.

Что может предшествовать наличию жизни на этих спутниках

Дело в том, что Энцелад и Европа покрыты толстым слоем льда, под которым скрываются огромные океаны. Некоторые из этих океанов могут иметь условия, благоприятные для возникновения живых организмов. Эти миры считаются одними из наиболее вероятных тел в Солнечной системе для жизни за пределами Земли. Однако из-за толщины льда, достигающей примерно 16 км, обнаружить эту жизнь чрезвычайно сложно.

Исследование, проведенное под руководством ученых из Корнельского университета, было вдохновлено измерениями ледяных шельфов в Антарктиде. Эти измерения, выполненные подводными работами, позволили проанализировать связь между вариациями толщины льда и температурой воды во льду.

Если бы такие измерения можно было проводить с орбиты Земли, возможно, они могли бы дать представление о связи между ледяной корой океанических миров вне нашей планеты и подстилающими океанами в пределах нашей планеты. Это, в свою очередь, может дать некоторые подсказки о потенциальной пригодности этих миров к жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что NASA предлагает радикальный план борьбы с изменением климата. Для этого будут задействованы самолеты и много льда.