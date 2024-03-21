Примечательны не только возрастом: исследователи обнаружили уникальные человеческие мозги, которым 12 тысяч лет

Эта находка разрушила определенный миф

Последние исследования подвергают сомнению представление о сохранности мягких тканей у древних людей. Впрочем, недавнее исследование это опровергло.

Об этом сообщает IflScience. Так, по древним данным, пытаться найти сохранившиеся останки мозгов считалось бесполезным усилием, поскольку их "мягкие" ткани, казалось, подвергаются быстрому разложению. Однако последние открытия полностью разрушили этот миф.

В чем состоит уникальность этой находки

Исследователи осмотрели более 4000 сохранившихся человеческих мозгов, датируемых до 12 000 лет назад. Эти образцы, найденные в разных частях света, стали частью глобального архива под руководством команды Александры Мортон-Гейворд из Оксфордского университета.

Наиболее увлекательным было обнаружение более 1300 мозгов, выживших в залитых водой могилах и других условиях, где обычно не ожидается сохранение "мягких" тканей. Эти мозги, сохранившиеся в условиях, когда другие ткани разлагались, представляют уникальный объект для исследования.

Древние человеческие мозги

Именно такие открытия поощряют переосмыслить традиционный подход к классификации тканей как "твердые" и "мягкие". Теперь искать мозговые ткани может стать более важной задачей для археологов, ведь они могут быть ключом к пониманию древних людей и их жизни.

Эти находки также указывают на необходимость пересмотра представлений о том, как и почему некоторые органы сохраняются тысячи лет. Следует провести дополнительные исследования, чтобы раскрыть биохимические и средовые факторы, влияющие на сохранение мягких тканей.

Теперь археологи планируют внимательнее проверять все останки, прежде чем сделать выводы об их сохранности. Это может открыть новые возможности для исследования жизни древних людей и их культуры.

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