Невероятно крепкие и удивительно современные: в Италии нашли каноэ возрастом 7 тысяч лет

Один из них уходит в длину более 10 метров

Археологи обнаружили пять каноэ в неолитическом (позднем каменном веке) поселке на берегу озера Ла Мармотта, примерно в 30 км северо-западнее центра Рима. Отмечается, что они качественные, но в то же время сложные.

Об этом сообщает Arkeonews. Так, обнаружение пяти каноэ в Италии показали, что люди эпохи неолита обладали поразительными навыками мореходства. Найденные каноэ датируются между 5700 и 5100 годами до нашей эры и являются старейшими в регионе.

Качество и сложность этих доисторических судов свидетельствуют о значительных достижениях в морском искусстве позднего каменного века, что обеспечило распространение важнейших цивилизаций древнего мира. Ученые отмечают, что распространение неолитической культуры по Европе происходило преимущественно вдоль берегов Средиземного моря.

Исследователи утверждают, что неолитические общины населяли всю область Средиземного моря между 9500 и 9000 годами назад. Они достигли Атлантического побережья Португалии примерно в 5400 году до нашей эры.

Что касается каноэ, то одна из лодок, сделанная из большого ствола дуба, достигала 10,43 метра в длину. Четыре "поперечных усиления" в дни судна обеспечивали ему прочность, защиту и лучшую управляемость. Однако еще более впечатляющие детали находятся в дополнительных элементах судна. Три Т-образных предмета с многочисленными отверстиями, найденные на правой стороне корпуса, указывают на возможное использование для крепления веревок или даже для создания паруса.

Эти неолитические лодки демонстрируют не только мастерство по обработке дерева, но и умение выбирать правильные материалы для каждой детали. Исследователи обнаружили, что лодки изготовлялись из разных видов дерева, таких как дуб, ольха, тополь и бук, каждый из которых имел свои уникальные свойства. Авторы предполагают, что рядом с Ла-Мармоттом может быть еще много лодок, что открывает новые возможности для будущих исследований.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Израиле исследователи обнаружили систему подземных хранилищ в возрасте 2 тысяч лет. Всего под землей было обнаружено восемь пещер.