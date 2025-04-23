Обращение к Путину и критика украинской власти: где сейчас скандальный экс-нардеп Онищенко

Олигарх активно путешествует по миру

Скандального украинского олигарха и экс-нардепа Александра Онищенко в прошлом году приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Речь шла о том, что он завладел более чем 740 миллионами государственных гривен, которые получил с добычи и продажи природного газа. Олигарх не отбывает наказание, потому что находится за пределами Украины.

"Телеграф" расскажет, чем отметился Онищенко, и где он сейчас.

Что известно об Александре Онищенко

Александр Онищенко некоторое время занимался предпринимательством в сфере топлива и энергетики. Также был президентом конного спорта Украины и участвовал в соревнованиях.

Онищенко был нардепом, фото из сети

В 2016 году Онищенко лишили депутатской неприкосновенности. Ему предъявили уголовные обвинения в мошенничестве и казнокрадстве. Однако экс-нардепа уже тогда не было в Украине. Он отвергал обвинения в его адрес.

Онищенко обвиняли в мошенничестве, фото из сети

В 2019 году Онищенко арестовали в Германии, где он находился за решеткой, пока решали его возможную экстрадицию в Украину. В 2020 году немецкий суд отказал Украине в возвращении олигарха, его выпустили и приказали уехать из страны. Политическое убежище в Германии, которого Александр просил, ему не предоставили.

Распространялась информация, что у Онищенко есть паспорт Греции, а в 2016 году СБУ сообщала, что Онищенко имеет российское гражданство.

Где сейчас Александр Онищенко

Точное место жительства Онищенко остается неизвестным, поскольку он распространяет фотографии из разных уголков мира. Олигарх показывал себя в Париже, Миконосе, Лондоне, Штутгарте, Кнокке-Гейсте, Онтарио, Сардинии и на других курортах.

Онищенко путешествует по разным странам мира, фото из его соцсетей

Онищенко в Дубае, фото из его соцсетей

Онищенко в Африке, фото из его соцсетей

Онищенко в Монако, фото из его соцсетей

К тому же Онищенко обнародует фотографии с разными знаменитостями. В частности, с Евой Лонгорией, Леонардо Ди Каприо, Жан-Клодом Ван Даммом, Джейсоном Стейтемом, Пэрис Хилтон.

Онищенко с Евой Лонгорией

Онищенко с Жан-Клодом Ван Даммом

Также олигарх на странице в Facebook распространяет новости об Украине и мире, нередко оставляет к ним свои комментарии. В них прослеживается критика действующей власти и пророссийские месседжи. Он отмечает, что Украине грозит "новая форма диктатуры, без права голоса, свободы СМИ и будущего".

В то же время, похоже, олигарх не осуждает войну, начатую Россией против Украины. Он не упоминает о страшных преступлениях, совершенных страной-оккупантом в Украине. Также он распространял персональное приглашение на инаугурацию Трампа.

Онищенко приглашали на инаугурацию Трампа, фото из его соцсетей

В апреле 2025 года Жан-Клод Ван Дамм обнародовал видеообращение вместе с Онищенко к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что планирует вместе с олигархом приехать в страну-оккупанта и предложил президенту России встретиться.

"Привет, господин Владимир Путин, как дела? Это Жан-Клод Ван Дамм из JCVD. Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать это так, как вы хотите, быть послом мира. Я бы с удовольствием. Для меня будет большой честью иметь это звание", – сказал актер.

Жан-Клод Ван Дам и Александр Онищенко

Ван Дамм вспомнил встречу с Путиным в Сочи, когда они шутили и передал ему "привет": "Очень спасибо, большой поцелуй России и большой поцелуй Путину и его семье. Мы тебя любим, он тебя любит", – добавил актер, говоря об Онищенко, который сидел рядом и улыбался.

Кроме того, Онищенко находится в отношениях с российской моделью Дарьей Вакулиной. Они путешествуют по миру и воспитывают общую дочь. Девушка младше олигарха на 29 лет.

Онищенко и Вакулина, фото из соцсетей

Онищенко с избранницей-моделью из России, фото из соцсетей

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