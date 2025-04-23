До Житомира ракеты не долетают? На матче Кубка Украины наплевали на безопасность (видео)

На игру пришло огромное число болельщиков

В среду, 23 апреля, в Кубке Украины проходят матчи 1/2 финала. В одном из полуфиналов "Полесье" принимает "Шахтер".

Встреча, которая проходит в Житомире на центральном стадионе "Полесье", вызвала немалый ажиотаж в городе. На видео с официальной трансляцией поединка видны переполненные трибуны.

В кадр трансляции попала основная часть трибун, забитая болельщиками. Заметно, что стадион практически полный, хотя в Украине в связи с войной действуют ограничения.

"Полесье" — "Шахтер" - 1-й тайм

На стадионе в Житомире не заполнены лишь несколько секторов

В сети отметили, что на игру в Житомире пришло огромное количество людей. Один из пользователей упрекнул организаторов игры, которые позволили забить трибуны болельщиками во время войны.

Отметим, украинским футбольным клубам высшего дивизиона разрешили проводить домашние матчи с болельщиками, однако на каждом отдельном стадионе был введен максимальный лимит. На февраль 2024 года "Полесье" могло принимать 1500 фанов при максимальной вместимости стадиона в 6500 человек. Об этом говорил директор клуба по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов.

В декабре 2024 года "Полесье" встречалось с "Шахтером" в чемпионате Украины. Тогда на игру с Горняками пришло 2 100 поклонников футбола, а житомирский клуб был наказан штрафом в 10 тысяч грн за несоблюдение норм регламента. Сейчас, видимо, "Полесье" ожидает очередной штраф за пренебрежение безопасностью.

На матче "Буковина" - "Динамо" организаторы закрыли большинство секторов ради безопасности

Напомним, первым финалистом Кубка Украины стало "Динамо" Киев. К слову, игра "динамовцев" против "Буковины" на стадионе "Украина" во Львове прошла с болельщиками, однако большинство секторов были закрыты.