Папа Франциск не только покупал дроны ВСУ: появились детали еще одной секретной миссии понтифика

Франциск любил украинскую культуру, потому что она ему была близка

Папа Римский Франциск умер 21 апреля. При жизни он сыграл большую роль в освобождении из плена командиров бригады "Азов" в 2022 году.

Он нашел путь, чтобы россияне отдали бойцов Украине. Об этом рассказал советник Министра иностранных дел по религиозной дипломатии, друг Папы Римского Денис Коляда в эфире Вечер.LIVE.

"С патриархом российским Гундяевым им не удалось поговорить, у них раз была ромовая, и он единственный Папа, который назвал Кирилла "алтарным мальчиком" для Путина", — сказал Коляда.

По его словам, Папа использовал то, что ему предоставлено — право телефонного звонка к любому. По его мнению, Папа никому не обязан, а ему "немножко обязаны все". Потому Франциск воспользовался тем, что мировые лидеры ожидают, что к ним позвонит Папа.

"Это очень важно, и он, наверное, эти механизмы использовал, чтобы уволить наших военных. А еще был другой механизм, о котором в Украине очень часто забывают, но я не могу его приуменьшить — это молитва. Я хотел бы вспомнить этого Папу, как молящегося за Украину", — отметил Коляда.

Он добавил, что Франциск любил украинскую культуру, потому что она была ему близка — его воспитывал украинский священник.

Также следует напомнить, что Папа Римский Франциск осуждал войну в Украине, призывая к миру, состраданию и поддержке пострадавших.

Смерть Папы Римского – что известно

21 апреля утром стало известно, что умер Папа Франциск в ватиканском доме Санта-Марта. Ему было в 88 лет.

Уже к вечеру Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска произошел инсульт, после которого он впал в кому и скончался.

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву. На прощание с понтификом в Рим прибудут мировые лидеры, в частности президент Украины Владимир Зеленский. Также ожидается прибытие специальных рейсов из Аргентины – родины Папы Франциска.

Ранее "Телеграф" писал, что умерший Папа Римский Франциск в 2023 году якобы закупал дроны на нужды ВСУ. С этой целью он выделил свои средства.