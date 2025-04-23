В сети разогнали новый скандал: портрет Ирины Фарион появился среди героев на Майдане

Реакции не заставили себя ждать

Ирина Фарион, известная языковед и бывшая народная депутат, появилась среди портретов погибших героев на Майдане — и это вызвало волну неоднозначных реакций украинцев. Одни считают это заслуженным признанием ее вклада в борьбу за украинскую идентичность, другие же неуместным и даже оскорбительным.

Соответствующее видео было опубликовано в местном паблике. Событие вызвало мгновенный резонанс среди жителей и всех неравнодушных людей.

Реакции не заставили себя ждать: комментарии начали стремительно распространяться по сети, разделив пользователей на 2 лагеря. Одни — выражают уважение, считая вклад Фарион в дело Украины значимым, другие — возмущаются, отметив, что ее фигура неуместна среди павших героев.

"Это голос нации", "Слава Ирине Фарион", — писали поклонники, отмечая просветительскую деятельность женщины. Также в ее адрес появились и такие комментарии, которые отмечают: ее присутствие среди портретов на Майдане символично и оправдано.

Критики были резкими: "Ей там не место", "На помойке ее место, а не среди героев". Среди обвинений — разжигание розни, чрезмерная радикальность и неприятие других взглядов.

Некоторые украинцы вспоминают погибшую как языковед, политику, активную участницу информационной борьбы, указывая, что именно такие люди формируют фундамент украинской культуры и сопротивления.

Впрочем, как видим, фигура Ирины Фарион вызывает в обществе полярные эмоции: от восхищения до негодования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 апреля в суде Львова на заседание прибыл, в частности, главный подозреваемый по убийству языковеда — Вячеслав Зинченко. Несмотря на рекомендации своего адвоката воздержаться от комментариев, он все же отвечал на вопросы журналистов, отмечая свою невиновность.