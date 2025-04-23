Келлог не явился? Ермак рассказал, как прошли переговоры в Париже (фото)

Об отсутствии спецпредставителя не сообщали

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о проведении 23 апреля в Лондоне очередной встречи в рамках коалиции желающих по достижению справедливого мира в Украине Участие в ней приняли представители Великобритании, Франции, Германии и Украины.

В сообщении, опубликованном в Телеграм-канале Ермака, говорится о присутствии советника премьера Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатана Пауэлла, советника президента Франции Эммануэля Бонна, советника канцлера Германии Йенса Плетнера, министра иностранных дел Украины Андрема Сибига. Однако никакого упоминания о спецпредставителе Дональда Трампа Кита Келлога в тексте нет, как и его изображение на опубликованных фото со встречи.

Ранее от участия в переговорах отказались отказавшиеся государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Переговоры в Лондоне 23 апреля Фото: Андрей Ермак

В своем обращении Ермак отметил, что встреча прошла в резиденции МИД Великобритании по приглашению главы ведомства Дэвида Ламми и стала продолжением консультаций, начатых в Париже. Украинская сторона подчеркнула приверженность мирным инициативам президента США.

"Мы благодарны партнерам за твердую поддержку и совместное стремление как можно быстрее остановить войну. Россия и дальше отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами. Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов. Договорились о дальнейших регулярных консультациях", — дописал Ермак.

Напомним, ранее Телеграф сообщал: государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после возобновления прямых контактов с Москвой Соединенные Штаты смогли глубже понять позицию России относительно войны в Украине. В то же время, он предостерег, что конфликт не имеет военного разрешения и мир останется недостижимым, если Москва и Киев не приблизятся в своих подходах.