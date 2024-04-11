На Солнце взорвалась нить магнетизма: появился прогноз по магнитным бурям

На графике нет "красных" дней

В течение определенного времени на Солнце не происходило вспышек, которые могли бы привести к магнитным бурям. Однако нить магнетизма решила нарушить тишину.

Нить магнетизма в северном полушарии Солнца вспыхнула вчера, 10 апреля. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Взрыв, обращенный к Земле, мог сбросить CME к нашей планете, однако астросиноптики ожидают подтверждения свежих данных из коронографов космического аппарата для наблюдения за Солнцем (SOHO).

Магнитные бури на Земле в течение 10-14 апреля

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 11-14 апреля держится минимальная солнечная активность, которая не будет превышать "зеленый" уровень.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины в ближайшие дни прогнозируются температурные качели и осадки. По словам синоптиков, самым теплым днем за этот период станет четверг, 11 апреля.