На Сонці вибухнула нитка магнетизму: з'явився прогноз щодо магнітних бур

На графіку немає "червоних" днів

Протягом певного часу на Сонці не відбувалось спалахів, які б могли призвести до магнітних бур. Однак нитка магнетизму вирішила порушити тишу.

Нитка магнетизму в північній півкулі Сонця спалахнула вчора, 10 квітня. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вибух, звернений до Землі, міг скинути CME до нашої планети, однак астросиноптики чекають на підтвердження свіжі дані з коронографів космічного апарату для спостереження за Сонцем (SOHO).

Магнітні бурі на Землі протягом 10-14 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 11-14 квітня, тримається мінімальна сонячна активність, яка не перевищуватиме "зелений" рівень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України найближчими днями прогнозуються температурні гойдалки та опади. За словами синоптиків найтеплішим днем за цей період стане четвер, 11 квітня.