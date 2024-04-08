Солнечное затмение началось: кому повезло увидеть лично и где смотреть остальным (видео)

Полное затмение будет длиться около 4 минут

В понедельник, 8 апреля, жители некоторых частей Северной Америки смогли наблюдать долгожданное многими любителями астрономии явление. Так в этот день прошло первое в 2024 году полное солнечное затмение.

Увидеть это явление могут в северной части Мексики, 15 штатах США, а также в западной Канаде. В этот день Луна пройдет возле Земли таким образом, чтобы на своем пути пересечься с траекторией Солнца и полностью его закрыть.

Хотя жители Европы, включая и Украину, увидеть явление своими глазами не смогут, но они могут посмотреть на него в прямой трансляции, которая проводится на сайте NASA.

Видеотрансляция NASA началась в 20:00 по киевскому времени, а пик затемнения для пришелся на 20:18. В некоторых регионах планеты увидеть его можно будет до 23:52.

Тем временем в сети уже начали делиться красочными видеозаписями того, каким было затмение в этом году.

Примечательно, что следующее полное солнечное затмение произойдет только в августе 2026 года, то есть увидеть такие же кадры можно будет лишь через два года.

Полные солнечные затмения в ближайшие 10 лет:

12 августа 2026 года;

2 августа 2027 года;

22 июля 2028 года;

25 ноября 2030 года;

30 марта 2033 года;

20 марта 2034 года.

Как сообщалось ранее, в субботу, 6 апреля, жители Одессы наблюдали необычное атмосферное явление – солнечное гало. Которое является весьма редкой оптической иллюзией.