Усик - Верховен: букмекеры изменили прогноз перед боем

Аналитики не верят в кикбоксера, однако его шансы на победу немного выросли

Уже в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится чемпионский бой между обьединенным чемпион мира по боксу Александром Усиком (24-0, 15 КО) и кикбоксером Рико Верховеном (1-0, 0 КО). Букмекеры изменили котировки за 5 дней до начала вечера бокса.

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Специалисты vbet добавили шансов нидерландцу. Об этом сообщает "Телеграф".

По мнению аналитиков, шанс на победу Усика котируется коэффициентом 1,045. В то же время триумф Верховена оценивается коэффициентом 8,20. Таким образом вероятность успеха украинца составляет 92%, а нидерландца — 8%.

Отметим, за 2 месяца до боя вероятность победы Усика и Верховена оценивались коэффициентами 1,03 и 9,50 соответственно. Это означает, что шансы Рико немного выросли с того времени.

Добавим, что самым вероятным исходом поединка называется досрочная победа Усика — коэффициент 1,22. Успех "Кота" по итогам 12-и раундов оценивается коэффициентом 5,00, ничья традиционно котируется высоко — коэффициент 29,00. Примечательно, что таким же коэффициентом оценивается вероятность судейского решения в пользу Верховена, а нокаут от нидерландца оценили коэффициентом 15,00.

Отметим, на данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы. Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.