Ежегодно спасатели ищут 5 тыс. человек только на одной территории: где чаще всего теряются люди

Некоторые места "ломают" даже опытных путешественников

Каждый год фиксируют случаи, когда люди теряются даже в хорошо знакомых лесах во время обычных прогулок или сбора грибов. Чаще это связано не с самой местностью, а с поведением человека и типичными ошибками, которые они допускают.

По данным поисково-спасательных служб в США, только в одном национальном парке Yosemite ежегодно фиксируют тысячи случаев, когда люди теряются в лесной местности и нуждаются в помощи спасателей — примерно 4661 случай в год.

Почему люди теряются в лесу

Одна из главных причин — иллюзия знакомой местности: кажется, что лес хорошо известен, поэтому многие не берут с собой компас или не пользуются навигатором. Но даже небольшое отклонение от маршрута или усталость может быстро дезориентировать.

Еще одна частая ошибка – неправильная подготовка и поведение. В лес лучше идти в яркой одежде, а не в камуфляже, чтобы при поиске человека было легче заметить. Если человек понимает, что заблудился, хуже всего — паниковать и бегать наугад, теряя силы и ориентиры.

Что делать, когда потерялся в лесу

В такой ситуации важно остановиться, успокоиться и оценить обстановку. Следует как можно быстрее позвонить в службу спасения, пока есть связь и заряд батареи, и четко объяснить свое приблизительное местонахождение.

Также можно ориентироваться по звукам — иногда слышны шум дороги, поезда или лай собак, что помогает определить направление к населенным пунктам. Если есть возможность передвигаться, стоит оставлять заметные метки, а если координаты переданы спасателям — лучше оставаться на месте и ждать помощи.

