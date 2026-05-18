Стоит в шкафу без дела годами: какой предмет есть почти на каждой кухне

Марина Бондаренко
Кухонный инвентарь, занимающий лишнее место Новость обновлена 18 мая 2026, 16:08
На большинстве кухонь можно найти десятки мелких приборов, которые кажутся полезными, но используются редко. Один из таких примеров – соковыжималка для цитрусовых.

Этот прибор предназначен для быстрого получения сока из апельсинов, лимонов или лаймов. Идея проста: меньше усилий – больше сока. Но на практике все не так однозначно — многие используют ее лишь время от времени, а остальное время она стоит в шкафу, отметил "Телеграф".

Повара часто обращают внимание, что такие устройства занимают лишнее пространство и добавляют работы во время мытья посуды, как отметили в mashed. Сначала ее нужно достать, собрать, затем разобрать и тщательно вымыть. Поэтому простой процесс превращается в несколько лишних шагов.

Именно поэтому профессионалы часто выбирают более простой способ – разрезать цитрус пополам и выжать сок вручную. Если требуется приложить больше усилий, можно использовать обычную вилку или кухонные щипцы, чтобы лучше отжать мякоть и получить больше сока.

В итоге выходит, что даже обычные кухонные приборы не всегда оправдывают свое место на кухне. Иногда простые методы оказываются не хуже, а даже удобнее в повседневном использовании.

