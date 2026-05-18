Стоит в шкафу без дела годами: какой предмет есть почти на каждой кухне

Этот предмет кажется незаменимым, но это не так

На большинстве кухонь можно найти десятки мелких приборов, которые кажутся полезными, но используются редко. Один из таких примеров – соковыжималка для цитрусовых.

Этот прибор предназначен для быстрого получения сока из апельсинов, лимонов или лаймов. Идея проста: меньше усилий – больше сока. Но на практике все не так однозначно — многие используют ее лишь время от времени, а остальное время она стоит в шкафу, отметил "Телеграф".

Повара часто обращают внимание, что такие устройства занимают лишнее пространство и добавляют работы во время мытья посуды, как отметили в mashed. Сначала ее нужно достать, собрать, затем разобрать и тщательно вымыть. Поэтому простой процесс превращается в несколько лишних шагов.

Именно поэтому профессионалы часто выбирают более простой способ – разрезать цитрус пополам и выжать сок вручную. Если требуется приложить больше усилий, можно использовать обычную вилку или кухонные щипцы, чтобы лучше отжать мякоть и получить больше сока.

Ручная соковыжималка. Фото: internetowa-hurtownia

В итоге выходит, что даже обычные кухонные приборы не всегда оправдывают свое место на кухне. Иногда простые методы оказываются не хуже, а даже удобнее в повседневном использовании.

